Solo un pari per il Santa Maria Cilento

SANTA MARIA CILENTO-PATERNÒ 1-1 (pt 0-1)

SANTA MARIA CILENTO: Stagkos, Foufoue, Campanella, Romanelli (87’ Gargiulo), Konios, Coulibaly (90’ Masullo), Simonetti, Vitale (67’ Giordano), Tandara (70’ Maio), Maggio, Cunzi (85’ Oviszach). All. Nicoletti.

PATERNÒ: Latella, Dama, Scoppetta, Bontempo, Mangiameli, Cangemi, Basualdo, Rizzo, Catania, Mascari (76’ Foderaro), Camara. All. Torrisi.

ARBITRO: Mattia Mirri di Savona.

RETI: 28’ Basualdo, 56’ Maggio (rig).

Turno infrasettimanale per il girone I del campionato di serie D, e il Santa Maria Cilento ha ospitato il Paternò. Primo tempo equilibrato almeno prima parte, dove non si sono registrate azioni da gol. Il primo sussulto del mtach è anche quello buono per gli ospiti. Al 28’ giocata di Camara sulla fascia, scarico per Basualdo che tira e batte Stagkos grazie anche ad una deviazione. La risposta dei cilentani si fa attendere. Al 38’ cross di Simonetti e colpo di testa di Maggio che non inquadra lo specchio della porta. All'ultimo minuto della prima frazione il Paternò potrebbe raddoppiare con Catania che sciupa una ghiotta occasione da solo e a porta vuota. Nella ripresa la gara resta vivace ed equilibrata. Al 56' viene concesso un calcio di rigore al Santa Maria. Si incarica della battuta Maggio che non sbaglia e pareggia il risultato. Trovata la parità i giallorossi cercano di spingere e vanno anche vicini al gol del possibile ribaltone con il calcio di punizione di Cunzi che fa la barba al palo e va sul fondo. La veemenza dei cilentani si arresta quando viene espulso Foufoue che lascia i giallorossi in dieci uomini. Il Paternò allora prova ad approfittarne. Al 40’ è la traversa a dire di no a Dama. Al 42’ succede di tutto nell'area di rigore del Santa Maria, con un doppio intervento di Coulibaly e Stagkos che salvano il risultato. In pieno recupero sono ancora i siciliani a fiorare il gol con Catania che tutto solo tira però alto sopra la traversa.