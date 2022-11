Santa Maria Cilento superata da Ragusa

E’ stata una sfida apertissima, tra due squadre che hanno giocato a calcio e che, sino all’ultimo, hanno fatto il possibile per sopravanzarsi. Alla fine, ha avuto la meglio il Raguso ma sarebbe potuto accadere il contrario. Il Santa Maria Cilento ha perso in casa dopo un rocambolesco 4-3 che ha consegnato la seconda vittoria di fila ai siciliani nel girone I del campionato di serie D. Il Ragusa ha pareggiato subito con Vitelli l’1-0 dei campani con Campanella (16'), poi ha subito qualche minuto dopo il 2-1 di Bonanno (23'). Nel finale di tempo gli ospiti l’hanno ribaltata prima con Cacciola (43') e poi ancora con Vitelli (46'). Nella ripresa, grande equilibrio, con gli azzurri che hanno sfiorato il 4-2 prima con Cacciola e poi con Strumbo, ma sono stati i padroni di casa a centrare il 3-3 con Tandara al 65'. Quando sembrava che entrambe le squadre potessero accontentarsi del pareggio, ecco che in pieno recupero il colpo di testa di Randis (91'), all’ottavo sigillo stagionale, ha regalato l’intera posta in palio agli ospiti.