Tandara e Maggio regalano i 3 punti al Santa Maria

SANTA MARIA-RENDE 3-2 (pt 1-1)

SANTA MARIA: Grieco, Luscietti (75’ Konios), Romanelli, Coulibaly, Masullo, Citro (84’ Vitale), Maio, Emmanouil, Tandara (68’ Romano), Maggio, Oviszach (88’ De Mattia). All. Nicoletti.

RENDE: Mittica, Mirabelli, Piscopo, Novello (63’ Consiglio), Chiodo (50’ Corbo), Riconosciuto, Urruty (63’ Dhamo), Mazzotta, Abbey, Palma (77’ Furina), Mosciaro (85’ Gullo). All. Cavaliere.

ARBITRO: Edoardo Papale di Torino.

RETI: 21’ Mazzotta, 41’ Tandara, 48’ rig. e 59’ rig. Maggio, 94’ Abbey.

Il Santa Maria conquista i tre punti contro il Rende. La cronaca. Al 15’ tocco di Maggio per Oviszach che calcia centrale. Al 21’ Mazzotta sblocca il match e porta in vantaggio gli ospiti. Al 25’ tiro a giro di Maio che termina fuori. Al 28’ altra fiammata dei giallorossi col cross di Luscietti, tocco di Oviszach e piattone di Maio deviato in angolo. Al 30’ Abbey a tu per tu con Grieco non riesce a finalizzare. Al 41’ giocata di Oviszach, palla al centro e gol di Tandara che tira di prima intenzione. La ripresa riparte col botto. Al 48’ fallo di Mirabelli in area di rigore su Oviszach e calcio di rigore: dagli undici metri non fallisce Maggio che fa 2-1. Al 54’ destro centrale di Mosciaro. Al 58’ ingenuità difensiva del Rende: fallo di Piscopo in area su Maggio. Il bomber giallorosso non fallisce ancora una volta e realizza il gol del 3-1. Al 73’ percussione di Maggio, tocco per Romano e gol che però non viene convalidato per posizione irregolare. A tempo scaduto il Rende trova il gol del 3-2 con Abbey, sinistro preciso all’angolino. Tre punti per il Santa Maria che sale a quota 17 punti in classifica.