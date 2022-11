La carica dei 500 tifosi non basta all'Angri

VIS Artena-Angri 2-0

VIS ARTENA: Giuliani, De Angelis, Vasco, Odianose, Canestrelli, Fradella, Sirignano, Nannini, Tirabassi, Cerbara (78′ Tripoli), Intzidis. A disposizione: Baldinetti, Patitucci, Fagiolo, Alonzi, Brunetto, Carranante, Tripoli, Pape Medoune, Musilli. Allenatore: Agenore Maurizi.

ANGRI: Bellarosa, Riccio (74′ Fiore), Manzo, Pagano, Varsi (55′ Barone), Cassata (69′ Vitiello), Celiento, Leone (86′ Alfano), Visconti (63′ Strianese), Palladino, Fabiano. A disposizione: Esposito, Vitiello, De Rosa, Barone, Strianese, Delle Curti, Alfano, Fiore, Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez.

Marcatori: 3′ De Angelis, 73′ Sirignano.

Con un seguito di oltre 500 tifosi, l’Angri ha affrontato la VIS Artena allo stadio Comunale di Artena in occasione della sfida valida per il dodicesimo turno del girone G del campionato di serie D. La gara, dopo una prima fase di studio, si sblocca subito. Al 3′ De Angelis raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e beffa Bellarosa, portando, così la VIS Artena in vantaggio. L’Angri reagisce subito. Il tiro di Visconti, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non trova la porta. Al 10′ sale in cattedra Celiento. La conclusione del numero 11, però, è facile preda di Giuliani. Al 16′ è ancora l’Angri a concludere a rete. Celiento crea sulla sinistra e serve in area Leone che calcia alto. Al 32′ occasionissima per l’Angri. Celiento calcia a due passi da Giuliani, ma l’estremo difensore di casa è lesto a rispondere, proteggendo così il vantaggio. Al 35′ la VIS Artena va vicina al due a zero. Intzidis, peró, viene anticipato dalla difesa grigiorossa sugli sviluppi di un calcio di punizione. È l’unica vera emozione del primo tempo.

Il secondo tempo si apre con una chance pericolosa. Sirignano colpisce di testa su calcio d’angolo, ma il pallone si perde sul fondo. Al 56′ Leone manca ancora l’appuntamento con il gol. Il numero 17 riceve in area, ma spara oltre la.traversa. al 73′ la VIS Artena trova il 2-0 da calcio d’angolo. Sirignano colpisce di testa e il pallone entra in porta nonostante la deviazione di Bellarosa. All’80’ Tripoli, entrato al posto di Cerbara, si divora il 3-0. All’84’ Fiore, entrato al posto di Riccio, prova la conclusione da fuori, ma il tiro è larghissimo. Al 91′ calcio di rigore per l’Angri. Il signor Rossini decreta la massima punizione dopo un’azione confusa in area. Celiento dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Giuliani e il punteggio resta fermo sul 2-0 fino al termine. Con questo risultato si interrompe la striscia di 6 risultati utili consecutivi dell’Angri.