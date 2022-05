Eccellenza, rigori fatali per l'Angri ed è la Palmese ad esultare

ANGRI-PALMESE 5-6 d.c.r.

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Follera, Pagano, D'Aniello, Leone, Vitiello, Panico, Di Paola, Del Sorbo, Varsi, All. Turco.

PALMESE: Munao, Todisco, Arzeo, Mautone, Siano, Fusco, Pontillo, Prevete, Cozzolino, Palumbo, Cardone, All. Pinto.

RETI: 40' Prevete, 50' Leone, 54' rig. Del Sorbo, 77' Palumbo.

Allo stadio Pasquale Novi di Angri va in scena la seconda gara del trinagolare promozione per la serie D, con la Palmese che si presenta forte della vittoria 4-1 contro la Puteolana. Angri che dal canto suo, dovendo giocare la terza ed ultima giornata di questo triangolare fuori casa, è chiamata a vincere in casa. La gara nel primo tempo non offre grandi occasioni, anche perché gli ospiti cercano di controllare il gioco e spesso perdono anche tempo. I locali invece provano a spingere sull'accelleratore, quando possono corrono e mantengono i ritmi sempre molto alti. Al quarto d'ora occasionissima di Del Sorbo che si trova davanti solo a Munao ma non riesce a calciare bene. Lo stesso portiere della Palmese è costretto più volte ad uscire in presa alta per disinnescare i numerosi cross. La svolta avviene al 40' quando Prevete avvia un contropiede, apre per Cozzolino, segue l'azione, e si fa trovare pronto sulla respinta di Sorrentino portando in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa l'Angri riesce a concretizzare la mole di gioco in pochi minuti. Al 50' Leone pareggia i conti, raccogliendo un cross che era indirizzato a Del Sorbo. Pochi minuti ancora il centravanti doriano viene atterrato in area ed è rigore. Si incarica della battuta lo stesso Del Sorbo che fa 2-1. La gara s'infiamma ulteriormente ma di occasioni vere non se ne vedo fino al pareggio della Palmese con Palumbo, bravo a colpire di testa a centro area. Ultima opportunità di vittoria per l'Angri con Guillari, che rispetto all'avversario non riesce a colpire bene con la testa. E al fischio finale si va ai calci di rigore.

Questa la sequenza dei rigori: Vitiello (A) gol, Infimo (P) parato, Abajan (A) gol, Palumbo (P) gol, Guillari (A) gol, Fusco (P) gol, Di Paola (A) traversa, Conte (P) gol, Follera (A) parato, Guarro.