Under 19, i risultati del secondo turno della fase finale

Sono andati in archivio i primi due turni della fase finale regionale del campionato under 19 di calcio. Questi i risultati che, trattandosi di gare secche, hanno visto le squadre vincitrici qualificarsi per il terzo turno che corrisponde ai quarti di finale. Il Sant’Agnello ha battuto 2-1 il Napoli United dopo i supplementari; il Saviano è stato sconfitto in casa dal Micri per 5-3; l’Albanova si è imposto 3-1 sul Savoia; l’Academy Real Maddaloni ha invece superato l’Agropoli col risultato di 2-1; l’Ischia ha asfaltato il Buccino 4-1; ed infine la Virtus Avellino ha battuto il Castel San Giorgio per 2-0.