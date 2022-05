Under 19, i risultati del primo turno della fase regionale

Si è giunti alla fase finale regionale del campionato under 19 di calcio, con il primo turno che si è già disputato nelle giornate del 27 e 28 aprile. Sono quattro i turni da disputarsi, con gara di sola andata sul campo della società meglio classificata nella fase regolare, o, a parità di condizioni, previo sorteggio. Disputato già il primo turno, il secondo sarà giocato il prossimo 5 maggio, il terzo che corrisponderà ai quarti di finale il 12 maggio, mentre il quarto turno, ovvero le semifinali, il 19 maggio. La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 25 maggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore. Dato che non sarà disputata la fase finale nazionale, la società che risulterà vincitrice acquisirà il titolo di campione regionale. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono stati i risultati del primo turno. Virtus Avellino-Forza e Coraggio 6-1; Academy Real Maddaloni-Montemiletto 2-1; Albanova-Frattese 5-1; Napoli United-De Lucia Calcio 1-0; Ischia-Europa 3-0; Micri-Rione Terra 3-0; Saviano-Savoia (si gioca domani 2 maggio); Sant’Agnello-Torre del Greco 6-1; Salernum-Agropoli 2-4; Buccino-Castel San Giorgio 1-3 d.c.r. La Lnd Campania, a seguito dei risultati del primo turno, comunicherà tutti i ripescaggi in vista del secondo turno del campionato under 19.