Under 19, le magnifiche quattro approdate in semifinale

In archivio anche il terzo turno della fase finale regionale del campionato under 19 di calcio, con gare che sono state giocate giovedì 12 maggio. Gli incontri dei quarti di finale hanno visto l’Agropoli alzare bandiera bianca in casa contro il Napoli United per 1-0, dopo una gara intensa è decisa solo nel finale. È stato un rullo compressore il Sant’Agnello che ha liquidato l’Ischia con un netto 6-0. Vittorie casalinghe per Micri e Virtus Avellino, che hanno battuto rispettivamente per 2-0 l’Academy Real Maddaloni e 3-2 l’Albanova. Le semifinali saranno disputate giovedì 19 maggio, e vedranno la Virtus Avellino ospitare il Sant’Agnello al campo comunale di San Michele di Serino, mentre il Napoli United farà visita al Micri allo stadio San Michele ex Carafa di Volla. La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 25 maggio in campo neutro.