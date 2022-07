Serie D, tante conferme per la neopromossa Angri

L’Angri ha comunicato di aver rinnovato i contratti con l’attaccante argentino Guido Ezequiel Abayian, Nicola Leone, Aniello Vitiello, Carmine Pagano, Carmine Padovano e soprattutto di Alfredo Varsi. Abayian con l’Angri ha ottenuto la promozione in serie D giocando in 20 partite 887 minuti e segnando 5 reti in una stagione condizionata da alcuni infortuni. Leone è stato uno dei principali artefici della promozione in serie D. Si tratta di una riconferma di qualità per il centrocampo angrese e per una squadra che pian piano inizia ad assumere una specifica fisionomia, grazie al lavoro del direttore sportivo Antonio Del Sorbo che sta portando avanti il programma di rinnovamento e potenziamento della rosa secondo le linee guida tracciate dalla società presieduta da Armando Lanzione. Una programmazione che punta a mettere a disposizione del tecnico Antonio Floro Flores, le migliori individualità tecniche disponibili sul mercato. Leone con la maglia grigiorossa ha collezionato nello scorso campionato 26 presenze, giocando 2170 minuti e siglando 7 reti. Vitiello, centrocampista esperto del 1987, è giunto ad Angri nello scorso dicembre e subito ha assunto il ruolo di leader del centrocampo. Ha collezionato 15 presenze, giocando 1350 minuti e andando in rete una sola volta. Non ha avuto esitazioni a prolungare il contratto manifestando la sua volontà di continuare a giocare per i colori grigiorossi anche in serie D. Carmine Pagano, difensore centrale classe 1988, la cui voglia di rimanere ad Angri e la volontà di riconfermarlo da parte della società ha semplificato la trattativa raggiungendo rapidamente l’accordo tra le parti. Pagano nella stagione appena conclusa ha giocato 26 partite, disputando 2325 minuti e realizzando 3 reti. Nel corso della scorsa stagione, Padovano ha disputato 17 gare, giocando 646 minuti che sono stati impreziositi da due gol. Alfredo Varsi ha rinnovato per un altro anno e sarà a disposizione del tecnico Antonio Floro Flores. Il drettore sportivo Antonio Del Sorbo, alla presenza del presidente Armando Lanzione e del general manager Antonio De Luca, ha definito tutti i dettagli relativi all’accordo economico che ha consentito all’eclettico esterno d’attacco di rimanere in grigiorosso, occupando una slot offensiva di qualità garantendo estro, fantasia e forza realizzativa. Varsi, attaccante classe 1994, nello scorso campionato ha disputato 29 partite con 2168 minuti giocati, realizzando 20 reti.