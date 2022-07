Rinforzi per l'Angri: Raffaele Fabiano e Vincenzo Barone

L’Angri ha comunicato di aver formalizzato l’accordo con il centrocampista classe 2000 Raffaele Fabiano e l’attaccante classe 1995 Vincenzo Barone. Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Raffaele Fabiano: “Voglio dare tutto me stesso per portare i colori grigiorossi dove meritano di stare. Sono un giocatore duttile capace di ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo. Sono contento di indossare questi colori e spero di ripagare i tifosi sul campo”. Raffaele Fabiano, malgrado la giovane età, può considerarsi un veterano della serie D. In quarta serie ha fatto il suo esordio nella stagione 2018-2019 vestendo la maglia della Turris. Con la compagine napoletana, nella stagione 2019-2020, raggiunge addirittura la serie C. Tra i professionisti scende in campo in 22 occasioni. Nella stagione 2021-2022 ritorna in serie D dove gioca 32 gare e realizza 2 gol con la maglia del Matese. In totale, Fabiano conta oltre 83 presenze in serie D con all’attivo 6 gol totali.

Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Vincenzo Barone: “Per me è un onore essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Sono un attaccante che ama attaccare la profondità, che ama aiutare la squadra anche in fase difensiva. Ai tifosi chiedo di starci vicino e di seguirci sempre. So che lo faranno e non vedo l’ora di vederli presto allo stadio”. Barone si è formato nelle giovanili del Napoli. Con il club partenopeo resta fino alla stagione 2012-2013. Nella stagione successiva passa al Lanciano dove comincia nelle giovanili. A gennaio 2014 si trasferisce al Vico Equense con cui esordisce in serie D. Da qui, poi, i campionati con le maglie di Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione, di nuovo al Legnago, poi Delta PT, Gladiator ed in fine l’esperienza in serie C con il Taranto. Complessivamente, Barone vanta 228 presenze in serie D con 52 gol all’attivo. Sono solo 8, invece, le presenze in serie C.

Accordo anche con i difensori Giuseppe Delle Curti e Giuseppe Riccio. Delle Curti, laterale classe 2002, agisce prevalentemente sulla fascia destra dove può ricoprire tutti i ruoli, dal terzino all’ala offensiva. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, ha fatto registrare 9 presenze in serie D con la maglia della Puteolana nell’annata 2020-2021. Nella scorsa stagione è stato alle dipendenze di mister Floro Flores giocando in Eccellenza con la Frattese. Riccio, classe 2004, è un nuovo under che andrà ad arricchire la rosa grigiorossa. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, Riccio non solo può giocare come terzino di fascia destra, ma può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.

Il club grigiorossi ha inoltre raggiunto l’intesa con il centrocampista classe 2004 Gianluca Casillo, capace di ricoprire tutti i ruoli della zona mediana, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, il classe 2004, nella scorsa stagione ha giocato nel Campobasso, dove ha realizzato anche 2 gol; e con il portiere classe 2004 Michele Martoriello. Cresciuto nelle giovanili del Poggibonsi, Martoriello ha disputato diversi campionati con l’under 19 e la primavera della Juve Stabia. Nella scorsa stagione, l’estremo difensore ha protetto i pali del Portici.