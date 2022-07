San Marzano, il nuovo mister Fabiano parte da dei pilastri

In vista della prossima stagione si è iniziato a muovere il San Marzano, che ha innanzitutto un nuovo condottiero per la panchina in Franco Fabiano. Una lunga carriera, ma ancora l'entusiasmo di un ragazzino per questa nuova avventura con il San Marzano che riparte dal suo capitano. Infatti, la prima riconferma è quella di Manuel Lettieri, leader carismatico del gruppo blaugrana. Ma non solo. Colonna difensiva, arcigno in marcatura e autoritario nel gioco aereo: anche Luigi Velotti sarà ancora un pilastro della difesa per la prossima stagione sportiva. Per quanto riguarda l'attacco, fantasia al potere, estro, talento e numeri da campione con Mario Marotta. La manovra offensiva della squadra per il campionato 2022-23 passerà ancora una volta dai suoi piedi, che quest'anno ricoprirà anche la carica di vice capitano. Un'altra riconferma di spessore per la formazione blaugrana, che in mediana potrà contare sui muscoli e la duttilità di Giuseppe Nuvoli. Infine, ancora in mani sicure con la conferma guadagnata a suon di parate e ottime prestazioni per Giuseppe Palladino, col condimento di tre rigori neutralizzati in stagione.