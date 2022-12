Calciomercato Paganese, due volti nuovi per Giampà

La Paganese ha comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di dell’attaccante Domenico e dell'esterno Giuseppe Faiello, entrambi nella prima parte di stagione al Nola. Maggio, classe 1990, nelle ultime due stagioni ha realizzato 40 reti con il Santa Maria Cilento e 5 con i bianconeri nella prima parte di stagione. In carriera è andato a segno in 375 presenze oltre 170 volte con le maglie, tra le altre, di Gelbison, Aversa, Frattese, Francavilla, Portici, Nola e Sarnese. Faiello, classe 1997, esterno di centrocampo, è cresciuto nel settore giovanile del Crotone per poi vestire le maglie di Taranto, Messina, Roccella con mister Giampa’, Aversa e Mariglianese.