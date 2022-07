Per il Santa Maria Cilento c'è Omar Diop

Il Santa Maria Cilento ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale, classe 1991, Omar Diop. Il calciatore, di nazionalità senegalese, ha trovato subito l’intesa con il club cilentano guidato dal presidente Francesco Tavassi. La firma è arrivata alla presenza del vicepresidente Alfonso Tavassi, del direttore generale Alberico Guariglia e del responsabile dell’area tecnica Angelo Nicoletti. “Ho accettato la proposta del Santa Maria perché mi ha sottoposto un progetto stimolante e perché rappresenta una società modello in questa categoria - ha detto, dopo la firma, Diop -. Conosco mister Di Gaetano e ho sentito parlare molto bene del club, ora tocca a me lavorare in campo per ricambiare questa fiducia”. Nell’ultima stagione, Diop ha vestito le maglie del Nissa e del Canicattì, quest’ultimo club promosso proprio in serie D. Prima ancora, per lui, esperienze anche con Enna, Palazzolo, Biancavilla, Gela, Siracusa, Vittoria, Tiger Brolo, Orlandina e Sambonifacese.