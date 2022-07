Calciomercato, la Scafatese cala il primo poker

La Scafatese ha comunicato di aver trovato l'accordo per il tesseramento di una serie di nuovi calciatori: Giuseppe Trezza, Mimmo Ferrentino, Gianmarco Mascolo e Fiorenzo Senatore. Difensore centrale classe '91 Trezza vanta trascorsi con Nocerina, Marsala, Vico Equense, Picciola, Virtus Avellino e Felino, mentre nelle ultime due stagioni ha indossato la casacca della Polisportiva Lioni. Mancino classe 1990, scafatese purosangue di nascita, Ferrentino riabbraccia la casacca giallobleu già vestita nella stagione 2014/15, in cui si mise in mostra soprattutto grazie alla spettacolare punizione in semifinale di Coppa Italia che permise ai canarini di superare il Gragnano e approdare in finale. Nella sua carriera ha maturato esperienze con Virtus Scafatese, Nocerina, Ebolitana, San Giorgio e Audax Cervinara, mentre nell'ultima stagione è stata in forze all'Alfaterna. Classe 1992, già canarino nella stagione della ripartenza postpandemia 2020/21, Mascolo mise a segno 7 reti in 13 match disputati nel minitorneo di Eccellenza. Calciatore di primo profilo per la categoria, nelle ultime stagioni ha fatto parlare di sé a suon di gol sia con la maglia del Costa d'Amalfi e sia con la casacca della Palmese, mentre in passato vanta trascorsi anche in serie C con Arzanese e Andria Bat e in serie D con Vico Equense, Isernia, Gragnano e Gladiator. Il giovane Fiorenzo Senatore andrà a rinforzare il parco under. Centrocampista mancino classe 2004 può vantare, nonostante la giovane età, già delle esperienze a livello di prima squadra con le casacche di Lioni e Costa D'Amalfi, oltre alle convocazioni nella Rappresentativa Campania under 15.