Calciomercato, ultimi rinforzi per Cavese e Nocerina

Ultimi colpi di calciomercato per Cavese e Nocerina, che hanno puntellato con due rinforzi il rispettivo reparto d’attacco. Soprattutto la Cavese, ha voglia di recitare la parte dell’attore protagonista nel girone I della serie D. Questa la nota del club di Cava de’ Tirreni che ufficializza l’attaccante Diaz: “Augusto Josè Diaz è un calciatore della Cavese. Attaccante argentino, classe 1992, Diaz nella seconda parte della stagione 2020/21 - dopo una breve esperienza al Real Balompédica Linense, formazione spagnola militante nella Segunda Divisione B - ha indossato la maglia del Taranto (Girone H - Serie D), mettendo a segno 7 gol in 21 gare. Nella stagione precedente, sempre in Serie D, con il Città di Fasano, aveva collezionato tra coppe e campionato 33 presenze e 14 gol. Cresciuto nel settore giovanile del Bordeaux e con esperienze con gli argentini del Belgrano Athletic Club e i francesi del Langon FC e del Bergerac Perigord FC, il nuovo attaccante aquilotto, in Italia ha giocato pure con U.S. Palmese e A.C. Cuneo. Diaz indosserà la maglia numero 9”. Questo invece il comunicato della Nocerina con il quale ufficializza l’ingaggio dell’attaccante nativo di Salerno, Mazzeo: “La Nocerina calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2021/22 - 2022/23 con l'attaccante classe 1983 Fabio Mazzeo. Si tratta di un gradito ritorno per il calciatore che ha militato con i colori rossoneri dal 2004 al 2006 e poi nella stagione 2012/2013”. Mazzeo nella sua lunga carriera ha indossato anche le casacche di Perugia, Frosinone, Benevento, Foggia e Livorno. L’anno scorso ha disputato 15 partite senza segnare mai con il Potenza.