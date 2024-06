Cavese Under 19 ko in finale, l'Alcione Milano è Campione d'Italia

La Cavese sfiora soltanto l’impresa. I giovani aquilotti si arrendono all’Alcione Milano in finale e vedono sfumare il sogno tricolore: gli orange si laureano campioni nella gara valida per l’ultimo atto del campionato Under 19 di Serie D.

Due gol decidono la sfida, disputata allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Pacifico, attorno alla mezz’ora, capitalizza l’assist di Vecchi con una deviazione vincente. A metà secondo tempo arriva anche il raddoppio con un mancino di Lione.

I biancoblù non riescono a replicare e al triplice fischio vanno ko. Si conclude così il percorso stagionale dei metelliani, davanti agli occhi del presidente Lamberti, del direttore sportivo Logiudice e dell’allenatore della prima squadra Di Napoli.