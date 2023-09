Fitta all'adduttore ed esami programmati: Candreva tiene in ansia la Salernitana

Salernitana-Inter rischia di perdere un altro protagonista, in casa granata. Paulo Sousa già fa a meno di Lassana Coulibaly ma potrebbe essere costretto a rinunciare pure all'apporto e all'esperienza di Antonio Candreva, il capitano e al momento pure il migliore realizzatore in maglia granata.

Lo scenario

Il numero 87 della Salernitana è statao sostituito nell'intervallo della trasferta di Empoli, a causa di un risentimento muscolare accusato all'adduttore della coscia destra. Il club granata gli ha subito programmato esami di controllo per accertare l'entità del problema muscolare. E' corsa contro il tempo per recuperarlo ma la partita con l'Inter è troppo vicina: dista una manciata di ore, si gioca già sabato 30 settembre. Prima di alzare bandiera bianca nello spogliatoio dello stadio Castellani, richiamando l'attenzione dello staff sanitario, Candreva era stato lo stacanovista della Salernitana. Paulo Sousa, infatti, non lo aveva mai sostituito, utilizzandolo per 450' di fila, nelle precedenti cinque partite di campionato. Poi è arirvato l'intoppo muscolare, che potrebbe costringerlo a saltare la sfida alla sua ex squadra.