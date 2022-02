Stadio Arechi: i tifosi aspettano la nuova capienza che non c'è

La Commissione provinciale di vigilanza non ha ancora deliberato in merito all'innalzamento della capienza allo stadio Arechi, da 26mila a 30.500 posti. Dopo l'installazione dei tornelli doppi, in tribuna e nei Distinti, era stato chiesto al Comune di Salerno di presentare Scia e planimetrie d'esodo.

È accaduto, tant'è che la Salernitana era parsa ottimista circa l'innalzamento della capienza che, decurtata del 50% al tempo del Covid, avrebbe potuto comunque garantire 15.250 persone allo stadio, in occasione di Salernitana-Milan e non più 13mila. Speranzosi, i tifosi hanno preso d'assalto le ricevitorie, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.