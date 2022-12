Il Castel San Giorgio inguaia il Carotenuto dopo il successo per 3-1. In rete per i salernitani Delle Donne, Ferentino e Grande a segno dal dischetto. In rete D'Acierno per il Carotenuto che aveva momentaneamente pareggiato. Irpini che finiscono la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Sivero.