Parola di mister, Castori fa coraggio alla Salernitana: "Puoi farcelA"

"La promozione in Serie A è stata una splendida cavalcata e il calcio a Salerno è una religione". Ospite di Vietri sul Mare, una delle perle della Costiera Amalfitana che elesse a proprio buen retiro durante l'esperienza da allenatore in granata, Fabrizio Castori ha presentato il proprio libro, che racconta la storia di mister promozioni. Ha anche parlato di attualità e della posizione in classifica della Salernitana. Fa coraggio alla squadra e all'ambiente. Al solito schietto, dice: "La Salernitana può farcela, perché la quota salvezza è bassa".

Lo snodo di Reggio Emilia

Tra poche ore, la Salernitana sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. "Cliente scomoda e squadra ostica, dotata di ottime individualità in avanti, in grado di sbloccare la partita con una giocata - osserva Castori - Nello stesso tempo, il Sassuolo concede sempre qualcosa in difesa e può giocarsela, sfruttando la coppia d'attacco composta da Dia e da Ikwuemesi, che a me piace molto". La Salernitana dopo l'infortunio di Cabral integra in lista anche Simy: "Con me ha segnato l'unico gol realizzato fin qui in maglia granata - ricorda - l'allenatore marchigiano - Non può essersi dimenticato come si segna, ha avuto un calo ma tocca a lui adesso metterci del suo e ritrovare fiducia".

I pupilli

Nella vecchia guardia ci sono Gyomber e Lassana Coulibaly. "Non avrei scambiato mai Lassana per Viola, che resta comunque un buon giocatore. Per le nostre caratteristiche di lotta, però, occorreva un mediano come Coulibaly. Feci di tutto per farmi prendere anche Gyomber, che per me è forte nell'uno contro uno, ottimo marcatore, reattivo e nervoso. Avevo segnalato e prendemmo anche Strandberg. Poi non so come sia stato possibile buttare via il capitano della nazionale norvegese, un giocatore di caratura internazionale che gha disputato anche gli Europei".

Il suo libro

Scritto da Massimo Boccucci e Simone Paolo RicciRacconta la storia di 10 promozioni ma anche la storia della gavetta. "Le parole chiave sono passione, senso di responsabilità e riconoscenza. Passione perché ero un ragioniere e feci inversione ad u diventando allenatore professionista. Senso di responsabilità perché da papà dovevo dimostrare, lavorare e non fallire. Riconoscenza perché ho cercato di restituire al calcio quanto mi ha dato e l’ho fatto anche nel periodo di squalifica, collaborando a San Patrignano