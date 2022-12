Catalano è un nuovo calciatore del Santa Maria

Altro colpo in entrata del Santa Maria con l’arrivo di Giovanbattista Catalano. Il 28enne, ala destra, arriva dal Ragusa, militante nello stesso girone e, in questa stagione, ha raccolto 15 presenze siglando un gol contro la Cittanovese. Originario di Catanzaro, ha militato, tra le altre, al Parma, al Rimini, al Potenza e all’ACR Messina. Dotato di una gran tecnica e velocità, è abile a saltare l’uomo e a creare, molto spesso, la superiorità numerica in mezzo al campo. Si tratta di un rinforzo importante per il reparto d’attacco del Santa Maria e di mister Di Gaetano. “Accolgo questa sfida con determinazione e ambizione, arrivo qui in Cilento per fare bene e portare in alto i colori di questa maglia. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di mister e compagni”, sono state le prime parole di Catalano a margine della firma che lo legherà al club giallorosso.