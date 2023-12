La Cavese non si ferma, superato l'esame Anzio: decide un gol di Troest

Una Cavese solida e dominante piega l’Anzio allo stadio Lamberti e continua il suo cammino in vetta alla classifica del girone G di Serie D. Con una rete di Troest nella ripresa, la squadra di Daniele Cinelli stende la truppa di Mario Guida e conquista la dodicesima vittoria in campionato.

La cronaca si apre con una punizione Mladenovic che, complice il vento, diventa insidiosa e si spegne di poco alta sopra la traversa. Alla prima occasione i biancoblù fanno tremare gli ospiti: ripartenza di Foggia che imbecca Addessi, la conclusione di destro si stampa sul palo. Passa qualche minuto ed è protagonista Boffelli con un intervento decisivo in uscita, sul ribaltamento di fronte gli aquilotti si rendono pericolosi con un tiro impreciso di Zenelaj. Al 25’ recupero di Buschiazzo sulla trequarti, Adessi fa tutto bene ma spara alto dall’interno dell’area di rigore. I metelliani sfiorano il vantaggio anche poco dopo la mezz’ora: Zenelaj verticalizza per Fraraccio, il suo diagonale è largo. Proteste poi in casa blufoncè per un fallo non fischiato ad Urso al limite dell’area nel finale di primo tempo, all’intervallo il risultato resta inchiodato.

Al rientro in campo è proprio il centrocampista ad aprire il secondo tempo con un missile dalla distanza sporcato in angolo. La Cavese ci prova e al 51’ è Addessi a calciare, spedendo di un soffio a lato. L’Anzio non riesce a replicare alle azioni d’attacco degli uomini di Cinelli, al 55’ Urso pennella per Foggia ma l’attaccante non trova la porta. Al 63’ i padroni di casa passano in vantaggio con l’uomo meno atteso: Troest si fa trovare pronto e con il tap-in insacca alle spalle di Rizzaro per l’1-0. Il gol galvanizza i biancoblù che vanno a caccia del raddoppio, Foggia e Addessi non inquadrano il bersaglio. Soltanto al 75’ si segnala una giocata interessante degli ospiti dopo una serie di rimpalli con Bencivenga. Poco altro nel finale, i blufoncè amministrano e si assicurano il bottino pieno al triplice fischio.