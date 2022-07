Cavese, tra nuovi arrivi confermati Banegas e Fissore

La Cavese ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive dei calciatori Mattia Gagliardi, Edoardo Colombo, Rafael Muñoz Benavides, Francesco Rossi, Samuele Puglisi, Riccardo Cappa, Francesco Salandria, Aldo Bezzon e Mattia Tufano. Attaccante originario di Cosenza, classe 1993, Gagliardi ha indossato nelle ultime due stagioni la maglia della Gelbison, con cui ha collezionato 60 presenze e 25 gol. Nell’ultima stagione, con 15 reti all’attivo ha trascinato la formazione di Vallo della Lucania alla conquista della promozione in serie C. Dopo aver esordito in Lega Pro con la maglia del Cosenza nella stagione 2010/11, Gagliardi aveva accumulato esperienze in D tra le file di Castrovillari, Altamura, Palmese, Romagna Centro, San Marino, Bellaria, Compr. Montalto Uffugo e Rende. Portiere classe 2001, Colombo è nato a Ravenna il 24 gennaio 2001, ma di nazionalità sammarinese, è cresciuto calcisticamente nel Cesena, squadra in cui ha militato 10 anni, fino ad arrivare alla formazione Primavera. Al suo attivo anche esperienze nei settori giovanili di Juventus e Carpi, prima del debutto in serie D nella stagione 2019/20 con la Sassari Torres. Dopo l’esperienza con Legnano e Fermana in Lega Pro, nella stagione 2020/21, Colombo ha disputato il torneo scorso ad Arezzo (serie D girone E) collezionando 33 presenze. Il neo portiere aquilotto conta anche diverse presenze con le formazioni U19 e U21 di San Marino.

Rafael Muñoz Benavides, difensore nato a Malaga (Spagna) il 19 giugno 1994, dopo le formative esperienze con Atletico Madrid B e Marbella è approdato al Gubbio nel 2019 e in due stagioni ha collezionato 45 presenze e 3 reti. Nella stagione 2021/22 Munoz ha indossato la maglia del Trapani (13 presenze), nella prima parte del campionato, e poi quella della Casertana (15 presenze). Francesco Rossi, nato a Napoli il 14 gennaio del 2003, difensore esterno di fascia destra, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e ha all’attivo anche un’esperienza nell’under 19 della Paganese. Nella stagione 2020/21 ha indossato la maglia della Torres (serie D girone G) collezionando complessivamente, tra campionato, coppa Italia e playoff 36 presenze. Inoltre, la Cavese si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Pablo Ezequiel Banegas (’92) e del difensore Matteo Fissore ('96) anche per la prossima stagione sportiva.

Samuele Puglisi, nato a Catania il 14 agosto 2002, è un centrocampista formatosi nel settore giovanile del Catania e vanta esperienze in serie D con le maglie di Paternò e Giarre. Riccardo Cappa è un attaccante mancino classe ’99, originario di Latina, reduce dalle esperienze in serie D con il Tiferno Lerchi e l’Atletico Fiuggi. Cresciuto nelle giovanili della Roma, con cui ha partecipato anche alla prestigiosa Youth League, e del Sassuolo, dal 2018 al 2021 ha indossato la maglia del Teramo in Lega Pro. Francesco Salandria, nato a Trebisacce (CS) il 18 aprile 1995, è cresciuto nel vivaio della Reggina, esordendo pure in prima squadra nel campionato di serie B 2013/14. In carriera ha militato in serie C nelle file di Akragas, Matera, Catania e Viterbese. Nella passata stagione si è cimentato per la prima volta nel campionato di serie D con la maglia del Lamezia Terme, con cui ha collezionato 33 presenze complessive, tra Coppa Italia, campionato e playoff, e 2 gol. Aldo Bezzon, originario di Montalto Uffugo (CS), è un calciatore capace di coprire diversi ruoli nel reparto avanzato, che si è messo in luce nella Primavera del Cosenza nella stagione 2020/21, segnando 6 reti in 18 gare. Nell’ultima stagione, invece, ha militato nelle file del Lamezia collezionando 30 presenze, tra coppa e campionato, e 2 reti.

Mattia Tufano è un difensore laterale destro, lo scorso anno 19 presenze con la Casertana in serie D. Nato a Roma il 24 settembre 2003, ha mosso i primi passi nel vivaio della Lodigiani. Tufano va a rimpinguare il parco under a disposizione del tecnico Troise. La Cavese ha anche reso noto di aver definito la composizione del proprio nuovo staff tecnico che affiancherà l'allenatore Emanuele Troise per la prossima stagione calcistica. Vincenzo Platone allenatore in seconda; Alberto Olianas preparatore atletico; Ludovico Acocella recupero infortuni; Domenico Corcione preparatore dei portieri. Lo staff medico invece, sarà composto dal medico sociale dott. Catello Di Somma, e dai fisioterapisti Maurizio Cerciello Lauro e Francesco Ostieri.