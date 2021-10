Cavese, che occasione persa contro il Giarre

CAVESE-GIARRE 1-1 (pt 1-0)

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, Romizi, Maiorano, Diaz, Allegretti, Altobello, D'Amore, Fissore, Kosovan, De Caro. All. Ferazzoli.

GIARRE: Barbagallo, Priola, Beye, Zappalà, Rossitto, Iseppon, Sessa, Brunetti, Cocimano, Arcidiacono, Scalzone. All. Infrantino.

ARBITRO: Tomasi di Lecce.

RETI: 78' rig. Diaz, 93' rig. Marchetti.

Allo stadio Simonetta Lamberti la Cavese ha ospitato il fanalino di coda Giarre, e dunque tutto faceva pensare che la striscia positiva degli aquilotti di mister Ferazzoli potesse continuare senza troppi problemi. E invece no, perché la gara è stata più complicata di quello che ci si potesse aspettare alla vigilia e alla fine c'è stata anche la beffa. Infatti dopo un primo tempo piuttosto scialbo, con poche occasione da una parte e dall'altra, nella ripresa la Cavese è riuscita a sbloccare la partita con il calcio di rigore trasformato da Diaz. A poco più di dieci minuti dalla fine agli aquilotti sarebbe bastato difendere il punteggio per conquistare altri tre punti nella corsa promozione. E invece in pieno recupero, al minuto 93, è arrivata la doccia fredda del pareggio siciliano. Proprio come avevano trovato il vantaggio i cavesi, così è arrivato il pari del Giarre, ovvero dal dischetto. A trasformare il rigore concesso dall'arbitro è stato Marchetti, che ha permesso alla sua squadra di conquistare il primo punto del proprio campionato. Davvero un'occasione persa per la Cavese