La Cavese batte la Cynthialbalonga al "Lamberti": festa biancoblù, coreografia per Catello Mari e pasillo de honor

La Cavese, promossa in Lega Pro da due settimane, torna allo stadio Lamberti e nella gara in notturna ribalta la Cynthialbalonga. La squadra di Raffaele Di Napoli vince ancora, migliora la sua classifica e si gode la festa davanti ai suoi tifosi. La squadra vincitrice del campionato viene accolta dalla cornice di pubblico, con la Curva protagonista della coreografia in ricordo di Catello Mari, e dal pasillo de honor della formazione ospite.

La cronaca si apre con una conclusione di Cappai dalla distanza, risponde Addessi nell’altra metà campo con un tentativo che si spegne sul fondo. Al 12’ il team di Mariotti passa in vantaggio: El Bakhtaoui calcia, Boffelli respinge e Cappai insacca. Passano pochi minuti e Santoni ferma con un brutto intervento Di Piazza, l’arbitro sventola il rosso. Al 20’ la capolista sfiora il pareggio con l’attaccante in maglia numero 18 che manda fuori con un tiro dal limite. Attorno alla mezz’ora gli aquilotti agganciano il pari con Addessi che riceve il filtrante di Antonelli, supera un difensore e batte Silvestrini. La Cynthialbalonga prova a rendersi pericolosa con El Bakhataoui, l’azione si ribalta e Antonelli va ad un passo dal sorpasso. Il raddoppio blufoncè arriva al 34’ con il colpo di testa vincente di Troest sugli sviluppi di un corner. La squadra laziale cerca di chiudere il primo tempo in attacco, ma la Cavese chiude sul 2-1.

Ad inizio ripresa i metelliani trovano anche il tris con Di Piazza, l’arbitro però annulla per posizione di fuorigioco. Al 55’ El Bakhtaoui impegna Boffelli, cinque giri di lancette più tardi i ragazzi di Di Napoli siglano la terza rete con il numero 18 che non sbaglia davanti a Silvestrini. Gli ospiti accorciano con Calzone al 63’, nella seconda parte del match si registrano le azioni di Felleca e Sartor. Il risultato cambia nel recupero con l’ex Brindisi che calcia da ottima posizione e fa 4-2: i biancoblù si assicurano il bottino pieno, conquistano la quinta vittoria consecutiva e il ventiduesimo successo in campionato. Al triplice fischio la Cavese viene premiata con la consegna della Coppa da parte della Lega Nazionale Dilettanti.