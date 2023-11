La Cavese supera la Flaminia e consolida la vetta. Di Piazza si presenta con due gol

La Cavese supera l’ostacolo Flaminia allo stadio Lamberti: doppietta del nuovo acquisto Di Piazza e rete di Felleca, il gruppo di Daniele Cinelli sfrutta la frenata della Costa Orientale Sarda e prende il largo in classifica.

Buon approccio per la squadra metelliana che cerca di gestire il ritmo della partita, mentre gli ospiti attendono il momento giusto per ripartire. Preme sull’acceleratore il team biancoblù che costruisce la prima occasione con una conclusione di Felleca, deviata in calcio d’angolo. Al 23’ si sblocca il match con il neo acquisto Di Piazza. Felleca serve Addessi, la palla arriva in area dove l’ex attaccante del Barletta non perdona. I blufoncè vanno vicini al raddoppio con Felleca che, dopo un’azione straripante, mette al centro ma nessun compagno riesce ad impattare. Alla mezz’ora la Cavese deve rinunciare a Buschiazzo dopo uno scontro aereo: al suo posto Cinelli si gioca la carta Magri. Poco prima dell’ampio recupero, i padroni di casa raddoppiano. Felleca pesca Sette, bravo a far partire il cross: uscita a vuoto di Piersanti, Di Piazza ringrazia e fa doppietta all’esordio. Al tramonto del primo tempo la Flaminia accorcia con Boccaccini, Felleca non ci sta e riporta i campani sul più due: all’intervallo è 3-1 al Lamberti. La ripresa si apre con una sassata di Bertoldi dalla distanza, la mira è imprecisa. La formazione campana risponde con un tiro a giro di Addessi che si spegne di un soffio a lato. Poi grande chance per Antonelli che manca l’impatto e gli ospiti si salvano in qualche modo. La Flaminia spinge alla ricerca del guizzo per riaccendere la contesa, ma la Cavese fa buona guardia e si rende pericolosa in ripartenza con Sowe e Polanco. Non accade altro al Lamberti, al triplice fischio vince la compagine di Cinelli.