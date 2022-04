Cavese-Gelbison, ingresso gratuito per studenti e profughi ucraini

La Cavese ha comunica che, in occasione della gara con la Gelbison, in programma domenica 3 aprile alle ore 15 allo stadio Simonetta Lamberti, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado cittadine, e i loro accompagnatori, che hanno aderito al progetto "Dai banchi di scuola allo stadio" saranno sistemati nel settore Tribuna Laterale Nord (Coperta). Questo progetto ha lo scopo di avvicinare sempre di più le giovani generazioni alla Cavese e, più in generale, al calcio e ai suoi valori educativi e culturali. Nasce con questo spirito il progetto “Dai banchi di scuola allo Stadio”, rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di I grado cittadine, con il quale la Cavese vuol dare la possibilità ai giovanissimi studenti, accompagnati da un genitore, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe degli aquilotti. Inoltre, la società metelliana ha comunicato che, sempre in occasione del derby con la Gelbison sarà consentito l’accesso gratuito nel settore Distinti a tutti i cittadini ucraini residenti ed ospiti nella città di Cava de’ Tirreni. Tali cittadini potranno ritirare il tagliando d'ingresso allo stadio per assistere alla gara presentandosi con un valido documento d’identità presso la sede sociale della Cavese (via XXV luglio, 66) dalle ore 8 alle ore 17 (il sabato fino alle ore 13).