Cavese, il pokerissimo è servito

Gravina-Cavese 1-5

Reti: 28' Banegas (C), 29' Gagliardi (C), 45' Foggia (C), 54' Magri (C), 55' rig. Actis (G), 67' rig. Bubas (C).

Prestazione super al 'Vicino' di Gravina per la Cavese, che archivia la pratica con un netto 5-1. Apre le marcature il sinistro di Banegas da fuori per l'1-0, replicato da Gagliardi che la mette dentro per il raddoppio. Partecipa alla festa anche Foggia che decreta la fine del primo tempo con gli aquilotti avanti di 3 reti. Nella ripresa prima Magri svetta di testa e insacca, poi Bubas trasforma dagli undici metri.