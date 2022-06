Cavese, incontro con l'amministrazione comunale per le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi

La Cavese ha avuto nella scorsa settimana un incontro con l’amministrazione comunale nel quale, tra i vari argomenti, si è cercato di sensibilizzare l'ente ad una eventuale revisione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, che si palesano insostenibili. Alla luce della volontà del comune di Cava de' Tirreni di non modificare tali tariffe recentemente approvate, il club ha preventivato un costo che, per il solo utilizzo degli impianti dello stadio Simonetta Lamberti e dell'impianto Desiderio di Pregiato, non sarà inferiore a 350.000 mila euro annui, senza considerare gli oneri ulteriori. Un simile costo, ha spinto il club aquilotto ad avviare incontri con terze amministrazioni al fine di ottenere la disponibilità di impianti sportivi posti al di fuori del territorio comunale di Cava de' Tirreni. La Cavese ha precisato che questa sofferta decisione è esclusivamente finalizzata a salvaguardare la stabilità societaria e la solidità del patrimonio sportivo della città.