Cavese in Lega Pro, sfiderà la Juventus Next Gen: la composizione del Girone C

Serie C Girone C

Ci sarà la Juventus Next Gen nel Girone C di Serie C. Questa mattina si è riunito il Consiglio Direttivo della Lega Pro e sono stati definiti i tre gironi per la prossima stagione sportiva. Sarà la formazione bianconera a completare l’organico dei venti club nel raggruppamento meridionale. La neopromossa Cavese si ritroverà ad affrontare anche le altre sei campane (Avellino, Benevento, Casertana, Giugliano, Sorrento e Turris), le cinque pugliesi (Audace Cerignola, Foggia, Monopoli, Taranto e Team Altamura), le tre siciliane (Catania, Messina e Trapani), le due lucane (Picerno e Potenza), il Crotone e il Latina.

Sono state rese note anche le date relative alle competizioni ufficiali. Il campionato prenderà il via domenica 25 agosto e si fermerà il 29 dicembre per la sosta invernale. I turni infrasettimanali saranno tre: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 12 marzo 2025. Il 27 aprile 2025 invece terminerà la stagione regolare.

Il calendario della Coppa Italia di Serie C

Primo Turno Eliminatorio: domenica 11 agosto 2024

Secondo Turno Eliminatorio: domenica 18 agosto 2024

Ottavi di Finale: mercoledì 27 novembre 2024

Quarti di Finale: mercoledì 18 dicembre 2024

Semifinali:

Andata mercoledì 22 gennaio 2025

Ritorno mercoledì 12 febbraio 2025

Finale:

Andata mercoledì 26 marzo 2025

Ritorno mercoledì 09 aprile 2025