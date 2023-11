La Cavese rimonta e batte la Nocerina. Urso e Chiarella ribaltano Parravicini, espulsi Foggia e Mazzei

La Cavese ribalta la Nocerina allo stadio Lamberti, si prende la posta in palio più sentita del girone e resta in vetta alla classifica del campionato. La squadra di Marco Nappi ha la bravura di passare in vantaggio, ma la brigata di Daniele Cinelli riesce a completare la rimonta in un secondo tempo pirotecnico. Da segnalare anche le espulsioni di Foggia e Mazzei a pochi secondi dall’intervallo.

L’aria del derby si respira già in avvio con duelli e contrasti in mezzo al campo. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi, ma alla prima occasione passano in vantaggio gli ospiti. Al 9’ Parravicini approfitta di un controllo difettoso di Boffelli e sblocca la gara. I biancoblù tentano di reagire, l’undici rossonero è ben ordinato e concede davvero pochissimo a Foggia e compagni. Proprio l’attaccante in maglia numero 9 cerca di addomesticare un pallone servito da Zenelaj, la sfera termina fuori. Al 22’ Urso serve Cinque che mette al centro, l’Air-One non riesce a concretizzare. La Cavese si affida soprattutto ai suoi interpreti offensivi, la Nocerina è attenta e cerca di respingere le iniziative avversarie. Zenelaj, Cinque e Foggia si portano dalle parti di Venturini, la retroguardia respinge e sul capovolgimento i molossi sfiorano il raddoppio. Due opportunità per Liurni in due giri di lancette: Boffelli al 36’ e l’imprecisione al 38’ tengono a galla i ragazzi di Cinelli. Al 42’ Sette cambia gioco in favore di Addessi, anticipato da Esposito al momento della battuta. Il derby poco prima dell’intervallo si accende, l’arbitro allontana Foggia e Mazzei dal campo: le due squadre chiudono la frazione in dieci uomini. Un’altra squalifica in arrivo per il calciatore blufoncè, tornato in campo dopo la squalifica dimezzata per il reclamo presentato dal club e accolto dalla Corte Sportiva d’Appello.

La ripresa si apre con gli aquilotti vicinissimi al pareggio. Calcio piazzato battuto da Urso, Buschiazzo si trasforma in assist-man e pesca Troest, ma Venturini è prodigioso sul colpo di testa del difensore al 48’. Passano due minuti e i metelliani trovano il guizzo giusto con Urso, interviene però il direttore di gara che vanifica la rete per offside. Al 52’ proteste in casa Nocerina. Liurni a tu per tu con Boffelli viene chiuso da Derosa, i rossoneri chiedono un calcio di rigore ma il fischietto di Collegno non è dello stesso parere. Al 58’ il neo entrato Chiarella si libera in area e tira, la palla fa la barba al palo. È soltanto il preludio all’1-1 che arriva al 69’ con Urso che svetta su un traversone di Fraraccio e insacca alle spalle di Venturini. La Cavese non si arrende e, dopo un tentativo di Felleca al 78’, trova la rete del 2-1. All’80’ Addessi impegna Venturini che respinge corto, Chiarella si avventa sul pallone e firma il sorpasso. La compagine ereditata da Nappi ha l’occasione per agguantare il pareggio allo scadere ma Rossi, servito da Guida, spedisce sul fondo davanti a Boffelli. Nel recupero Crasta recupera il possesso e innesca Piccioni che gonfia la rete, ma l’arbitro segnala fuorigioco. Si chiude così il derby del Lamberti.