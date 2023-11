Cavese-Nocerina, il derby del Giudice Sportivo: multato il club biancoblù. Le decisioni su Foggia e Mazzei

Una città sorride, l'altra si rammarica. Il match Cavese-Nocerina va avanti, anche ad un giorno di distanza dal triplice fischio. Amarezza in casa rossonera per aver sprecato il vantaggio iniziale, nell'ambiente blufoncé continua la gioia per i tre punti conquistati e per la posizione in vetta confermata. Il derby prosegue, tocca al Giudice Sportivo esprimersi dopo le decisioni prese dal direttore di gara. Stangata per Ciro Foggia, al rientro da una squalifica e fermato nuovamente. Tre giornate di stop per l'attaccante biancoblù "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario".

Due invece le giornate di squalifica per il molosso Tommaso Mazzei "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio". Al club metelliano anche 3mila euro di multa e una diffida "per avere i propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato n°50 fumogeni di cui 30 nel settore ad essi riservato e 20 che venivano lanciati sul terreno di gioco". Resta ai box altresì Rodrigo Tuninetti dopo la quinta ammonizione rimediata, entra in diffida invece Mario Crasta.