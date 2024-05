Cavese stagione infinita, obiettivo "titolo nazionale": subito sfida all'Altamura. Il regolamento della Poule Scudetto

La vittoria del campionato e la grande festa in città, ma non solo. Il nuovo obiettivo della Cavese di Raffaele Di Napoli si sposta sulla Poule Scudetto, competizione che mette in palio il titolo di “Campione d’Italia” e che vede coinvolte le nove vincitrici dei gironi di Serie D. È partita la nuova missione degli aquilotti che vanno a caccia del trofeo che in Campania manca dalla stagione 2018/19, con l’Avellino protagonista. Nelle ultime due edizioni sia il Giugliano che il Sorrento sono approdate in finale, ad esultare però sono state Recanatese e Sestri Levante.

La Cavese è stata inserita nel Girone 3 della fase dedicata alle vincitrici: le avversarie dei biancoblù sono Team Altamura e Trapani. Proprio la sfida con i pugliesi aprirà il percorso nel torneo, con il team metelliano che ospiterà i biancorossi allo stadio Lamberti domenica 12 maggio alle ore 16.00.

Cosa dice il regolamento

Al termine della stagione regolare, le nove prime classificate verranno suddivide in tre triangolari e si incontreranno con la formula della gara di sola andata. La squadra che riposa nella prima giornata della fase a triangolari viene determinata per sorteggio così come la formazione che disputa la prima gara in trasferta. Riposa, invece, nella seconda giornata la squadra che vince la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.

Accedono alle semifinali le squadre vincenti i rispettivi gironi insieme alla seconda migliore classificata fra le escluse. Saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Le semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale. Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

La finale, qualora si svolgesse in gara unica, sarà organizzata su un campo individuato dal Dipartimento. In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco si procederà alla esecuzione dei calci di rigore. Qualora, invece, la finale si svolgesse in gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale. Risulterà vincente la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto dello scontro diretto e della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D. Per stabilire la migliore classificata fra le squadre in graduatoria al secondo posto nei singoli raggruppamenti dei triangolari, si terrà conto, nell'ordine, dei punti ottenuti negli incontri disputati, della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D, dell'età media più giovane (calcolata sulle formazioni schierate nelle gare dei triangolari).