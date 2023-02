Cavese poco concreta: pari a Fasano

Finisce in parità al Vito Curlo di Fasano: 1-1. Al vantaggio della Cavese con Banegas risponde Corvino sul finire del primo tempo. Le parole di mister Troise a fine gara: "Abbiamo peccato di mentalità, in vantaggio dovevamo concretizzare e chiudere la partita". La Cavese inoltre, ha condannato con fermezza l'episodio di violenza ed anti-sportività perpetrato da facinorosi ai danni di alcuni tesserati della Nocerina sulla strada di ritorno dalla trasferta di Fasano. La civiltà, l’educazione ed il rispetto verso il prossimo sono princípi non negoziabili del club: "Si invitano, quindi, tutti i tifosi ad isolare questi personaggi che non amano realmente la nostra squadra e non fanno altro che screditare la città, il pubblico e la storia di Cava de' Tirreni vanificando, inoltre, tutti gli enormi sforzi che la società sta ponendo in essere per riportare la Cavese dove le compete".