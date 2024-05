La Cavese ribalta il San Marzano e vince ancora. Scatta una nuova missione per gli aquilotti

La Cavese non si accontenta e vince ancora, piegato anche il San Marzano. Il derby allo stadio Lamberti termina con la rimonta dei blufoncè: Marotta porta in vantaggio i blaugrana, Addessi e Felleca ribaltano il risultato nella ripresa. La squadra di Raffaele Di Napoli, promossa in Serie C da un mese, ora si prepara agli impegni della Poule Scudetto, l’obiettivo è conquistare anche il titolo di Campione d’Italia. Gli uomini di Mauro Zironelli, ottenuta la salvezza, mandano in archivio la stagione con una sconfitta.

La prima occasione della partita è di marca biancoblù con Foggia che salta Altobello e manda sul fondo dopo cinque minuti di gioco. Passano tre giri di lancette e Di Piazza chiama in causa Cevers con un tentativo dalla destra. All’11’ il San Marzano si vede in attacco con una giocata di Marotta dalla distanza, la traiettoria non impensierisce Boffelli. Gli aquilotti creano una potenziale occasione al 15’ con Foggia lanciato in profondità da Addessi, Munoz fa buona guardia. A metà frazione invece è Magri a dover intercettare l’iniziativa di Bacio Terracino. Poi Camara si rende pericoloso in contropiede, il suo tiro dal limite dell’area termina alto. Al 35’ il numero 30 blaugrana sciupa l’occasione per il vantaggio, il gol però è soltanto rimandato perché Marotta, poco prima dell’intervallo, raccoglie una punizione di Mancini e batte Boffelli con la complicità di Tropea.

In avvio di secondo tempo la Cavese va subito ad un passo dal pareggio con Derosa, Cevers si fa trovare pronto e disinnesca il tentativo del difensore. Al 51’ uscita da rivedere di Boffelli, Ndow pesca Marotta che insacca a porta sguarnita: l’arbitro ferma tutto per posizione irregolare. Il fantasista ospite sfiora la seconda marcatura con una bordata che impegna il portiere metelliano. Al 57’ contropiede degli aquilotti con Foggia che impiega troppo tempo nel suggerire per Di Piazza, Altobello chiude. Al 69’ il San Marzano resta in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Ndow. Con la superiorità numerica la Cavese alza il ritmo: al 73’ tiro-cross di Felleca parato da Cevers, un minuto dopo Di Piazza vede annullarsi un gol per posizione irregolare. Il pari arriva al 77’: traversone del dieci, Addessi impatta di testa e fa 1-1. La capolista si mette alla ricerca della rete della rimonta, Urso (79’) e ancora Addessi (83’) fanno tremare gli uomini di Zironelli. All’86’ clamorosa opportunità sciupata da Coly, in pieno recupero Felleca ribalta il punteggio con una conclusione che fulmina Cevers dalla distanza: 2-1 al “Lamberti”.

Il tabellino

Cavese (4-3-1-2): Boffelli; Cinque (75’ Chiarella), Derosa, Magri, Tropea (90' Collura); Lops (84’ Zenelaj), Urso, Sette (52’ Fraraccio); Addessi; Di Piazza, Foggia (61’ Felleca). A disp.: Lucano, Di Domenico, Collura, Barone, Catapano. All.: Raffaele Di Napoli

San Marzano(3-4-3): Cevers; Chiariello, Altobello (67’ Musso), Musumeci; Munoz, Favo (80’ Uliano), Ndow, Mancini; Marotta (75’ Ferrari), Camara (80’ Coly), Bacio Terracino (69’ Cuomo). A disp.: Pareiko, Violante, Somma, Rossi. All.: Mauro Zironelli

Arbitro: Dylan Marin di Portogruaro

Marcatori: 42’ Marotta (SM), 76’ Addessi (C), 91’ Felleca (C)

Ammoniti: Derosa, Tropea (C), Ndow (SM), Cuomo (SM)

Espulsi: 69’ Ndow (SM) per doppia ammonizione