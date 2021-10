Cavese-Santa Maria Cilento, il derby risolto da Allegretti

CAVESE-SANTA MARIA CILENTO 1-0 (p.t. 0-0)

CAVESE: Paduano, Potenza (60' Gabrieli), Viscomi, Altobello, Fissore, Palma (55' Diaz), Maiorano (55' Romizi), Corigliano, Kosovan (71' Carbonaro), Allegretti, Kone (73' D’Amore). All. Ferazzoli.

SANTA MARIA CILENTO: Stagkos, Foufoue, Campanella, Gargiulo, Masullo, Coulibaly, Simonetti, Maio (65' Oviszach), Giordano (65' Citro), Maggio (85' Tandara), Cunzi. All. Nicoletti.

ARBITRO: Davide Matina di Palermo

RETE: 93’ Allegretti.

Allegretti all'ultimo secondo ha regalato i tre punti alla Cavese, uscita vittoriosa dallo stadio Torre per 1-0 nel derby contro il Santa Maria Cilento. Partita che ha visto i locali affondare sin dall'inizio. Solo nei primi 10' di gioco sono andati al tiro Kosovan (tiro alto), Corigliano (tiro centrale) e Allegretti (tiro respinto). Gli ospiti si vedono al 13’ con il tiro dalla distanza di Foufoue. E' comunque la Cavese che riesce ad avere le azioni più pericolese, come quando in contropiede Allegretti da buona posizione calcia alto sprecando un'ottima chance per portare i suoi in vantaggio. Al 23’ si rivede il Santa Maria, questa volta con Giordano che non riesce a superare Paduano, sulla respinta ci prova Cunzi ma il tiro è respinto ancora una volta dalla difesa. Al 30' Maggio tenta di sorprendere Paduano con un tiro dalla distanza che però termina fuori. Continua questo botta e risposta con il colpo di testa di Kone che colpisce la traversa. L'ultimo tentativo del primo tempo è ancora dei locali, ma il tiro di Kosovan è alto. Nella ripresa i cilentani sfiorano il vantaggio con Masullo, ma Paduano blocca in due tempi. Al 54' è ancora il Santa Maria ad essere pericoloso con Giordano che calcia di poco al lato. La Cavese è poi pericolosa al 60' con un colpo di testa di Fissore che però colpisce il palo. Superata la mezz'ora ci prova Cunzi con un tiro a giro che viene però bloccato da Paduano. Al 45' la Cavese ci prova con una punizione di Masullo, sulla cui respinta prova il tiro Simonetti, ma il risultato rimane sullo 0-0. Partita finita? Sembra proprio di sì, e invece Allegretti non è della stessa opinione. Rilancio di Paduano, palla controllata sulla trequarti da Carbonaro che d'esterno mette un filtrante a tagliare la difesa per l'attaccante che a tu per tu con Stagkos non sbaglia e regala a tempo scaduto il successo alla Cavese.