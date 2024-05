Cavese in semifinale di Poule Scudetto, sorteggiata l'avversaria. Cambia il calendario: il motivo e le nuove date

La stagione della Cavese non è terminata. Dopo la vittoria del campionato di Serie D, Girone G, e la promozione in Lega Pro, la squadra di Raffaele Di Napoli si è qualificata alla fase finale della Poule Scudetto. Gli aquilotti, che hanno conquistato sei punti nel triangolare con Altamura e Trapani, hanno superato il primo turno della competizione dedicata alle vincitrici e si sono aggiudicati la possibilità di disputare il doppio confronto della semifinale. La Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato il sorteggio, con il club biancoblù testa di serie: sarà il Campobasso l'avversaria da affrontare.

Il Dipartimento Interregionale, considerato che il Trapani è impegnato nella finale di Coppa Italia Serie D nelle date del 25 e 29 maggio, ha posticipato il calendario delle semifinali e della finale per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, a parziale rettifica delle date stabilite lo scorso 6 marzo. La semifinale di andata si gioca il 2 giugno alle 16, con la Cavese che ritroverà lo stadio Lamberti ed accoglierà il Campobasso. Il ritorno è previsto per il 6 giugno in trasferta. La finale invece sarà in gara secca, in campo neutro e che verrà indicato successivamente dalla LND. L'ultimo atto andrà in scena il 15 giugno.

Il calendario

Andata del 2 giugno 2024 – ore 16,00

Gara1: Caldiero Terme-Trapani

Gara 2: Cavese-Campobasso

Ritorno del 6 giugno 2024 – ore 16,00

Gara1: Trapani-Caldiero Terme

Gara 2: Campobasso-Cavese

Il regolamento

Accedono alle semifinali le squadre vincenti i rispettivi gironi insieme alla seconda migliore classificata fra le escluse. Saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Le semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale. Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.