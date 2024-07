Cavese in Serie C, svelato il calendario della nuova stagione: il percorso degli aquilotti

Serie C Girone C

Calciomercato e non solo, la Cavese si prepara al rientro in Lega Pro. Dopo aver vinto il campionato di Serie D, Girone G, la formazione biancoblù si avvicina all’inizio della nuova stagione. È fissato per domenica 21 luglio lo start ufficiale con la squadra che si ritroverà allo Stadio Pertini di Montoro per svolgere le prime sedute di allenamento ed i consueti test atletici.

Poi ci sarà la partenza per Rivisondoli, prevista per il 24 luglio, dove gli aquilotti saranno in ritiro per dare il via ai lavori. In terra abruzzese il gruppo resterà fino al 10 agosto, giorno del primo impegno ufficiale di Coppa Italia tra le mura amiche contro il Trapani. Intanto da oggi è attiva la campagna abbonamenti, mentre la società continua a muoversi sul mercato.

Nelle scorse ore ci sono stati gli annunci di Barba, Maffei, Fornito e Sorrentino che vanno a rinforzare il roster di mister Di Napoli. La Cavese, questa mattina, ha conosciuto anche il suo percorso nel Girone C di Serie C, è stato svelato il calendario relativo alla prossima stagione. Di seguito tutti gli incontri dei metelliani che apriranno il cammino con un derby: sarà il Benevento il primo avversario dei blufoncè, si gioca al “Vigorito” il 25 agosto.

1^ giornata (andata 25 agosto 2024-ritorno 22 dicembre 2024): Benevento-Cavese

2^ giornata (andata 1 settembre 2024-ritorno 5 gennaio 2025): Cavese-Crotone

3^ giornata (andata 8 settembre 2024-ritorno 12 gennaio 2025): Giugliano-Cavese

4^ giornata (andata 15 settembre 2024-ritorno 19 gennaio 2025): Cavese-Avellino

5^ giornata (andata 22 settembre 2024-ritorno 26 gennaio 2025): Cavese-Monopoli

6^ giornata (andata 25 settembre 2024-ritorno 2 febbraio 2025): Altamura-Cavese

7^ giornata (andata 29 settembre 2024-ritorno 9 febbraio 2025): Cavese-Latina

8^ giornata (andata 6 ottobre 2024-ritorno 15 febbraio 2025): Picerno-Cavese

9^ giornata (andata 13 ottobre 2024-ritorno 23 febbraio 2025): Cavese-Turris

10^ giornata (andata 20 ottobre 2024-ritorno 2 marzo 2025): Casertana-Cavese