Cavese in Serie C, presentata la documentazione per l'iscrizione. Sabato l'ultima gara al "Lamberti"

Il clima di festa va avanti, la città si sta preparando al ritorno in Lega Pro. Dopo aver conquistato la promozione con quattro giornate d’anticipo, a margine di un girone vinto con un netto dominio, la Cavese - ancora alle prese con gli impegni stagionali - mette nel mirino il debutto in Serie C. A distanza di tre anni dall’ultima volta, gli aquilotti si avvicinano ai nastri di partenza del prossimo campionato. E l’ufficialità arriva in giornata.

La società comunica che, in data odierna, ha provveduto al deposito di tutta la documentazione utile a soddisfare i requisiti previsti dalle Commissioni di competenza: economico-finanziaria e legale, criteri infrastrutturali e criteri sportivi. Tali adempimenti, espletati con ampio anticipo rispetto alla scadenza del 4 giugno, sono necessari al successivo rilascio delle licenze nazionali ai fini della partecipazione al prossimo campionato.

In attesa di definire ruoli e organico per la stagione 2024/25, la Cavese sta lavorando ancora agli ordini di Raffaele Di Napoli per completare il percorso nella Poule Scudetto. I biancoblù hanno raggiunto la semifinale e sabato sera, allo stadio Lamberti, si giocherà la gara di andata contro il Campobasso. Per il club, che cinque giorni fa ha festeggiato anche i 105 anni di storia, è partita la missione Scudetto. L’obiettivo è chiudere l’annata con il tricolore sul petto.

Appuntamento dunque tra due giorni, quando i blufoncè disputeranno l’ultima gara davanti al pubblico metelliano. Poi è prevista la trasferta in Molise il prossimo 6 giugno, mentre l’eventuale finale andrà in scena il 15 giugno, in gara secca e su un campo individuato dal Dipartimento Interregionale.