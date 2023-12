La trattativa con la Cavese, il gol alla Nocerina e il rapporto con Cinelli: Urso si racconta

Ha rinforzato la batteria dei centrocampisti e con la sua esperienza sta dando un notevole contributo alla causa. Francesco Urso, centrocampista della Cavese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del club. Dal suo arrivo in biancoblù al rapporto con mister e compagni, sono diverse le tematiche affrontate dal classe ’94 di Fano: “Con il direttore sportivo Logiudice è stata una trattativa abbastanza lunga, perché avvenuta telefonicamente. Il rapporto è ottimo, di persona magari avremmo impiegato cinque minuti. Ho deciso di sposare questo progetto importante e di scendere per la prima volta in Serie D. La Cavese non merita questa categoria, in una partita ai tempi di Catanzaro mi sono fatto un’idea precisa di questa piazza. Per me non è un passo indietro, ma voglio aiutare il club a riportarlo dove merita”.

Poi il racconto del gol alla Nocerina: “È stata una bella giornata, in quella partita c’è stata un’altalena di emozioni. Ero a conoscenza di questa rivalità e dell’importanza di questo derby. Viverlo in prima persona è sempre un’altra cosa. L’unico neo è quello di aver segnato due gol non sotto la Curva e quindi abbiamo dovuto fare 100 metri per andare ad esultare dai tifosi”. Sul gruppo invece Urso non ha dubbi: “È uno spogliatoio formato da bravi ragazzi, si è unito molto e ha fatto fronte comune perché ognuno conosce l’obiettivo finale. Quando c’è coesione e unione, è bello stare insieme. Siamo una squadra che si diverte, già dal martedì. L’unione è molto bella, è un qualcosa da difendere e da portare avanti. Siamo in periodo di mercato: chiunque dovesse arrivare, dovrà calarsi subito in un ambiente importante e con una coesione di un altro livello”.

Sul rapporto con i compagni e con il mister: “Di Piazza lo conosco da tempo. Ho ritrovato un ragazzo buono e di cuore, lo è sempre stato. Come tutti può avere delle reazioni in base alle situazioni che vive, essenzialmente è molto buono. Si è posto subito bene. Il calciatore poi non devo presentarlo io, sappiamo che tipo di giocatore è. Sono sicuro che potrà darci una grande mano. Cinelli? Non lo conoscevo personalmente come allenatore, ci siamo trovati più da avversari in passato. Questo suo lato umano mi ha colpito molto, devo essere sincero. Non è semplice trovare subito empatia, il mister poi cerca sempre di essere pulito e leale con tutti. Non è così scontato. È un qualcosa che aiuta”.

Sul capitano Foggia: “Quando sono arrivato, essendo tra i più “anziani”, ci siamo confrontati con i ragazzi dello scorso anno e mi hanno spiegato un po’ la situazione. C’è questa scottatura che dobbiamo cercare di risanare in tutte le maniere. Continuando così, sono sicuro che le soddisfazioni arriveranno per noi e per la tifoseria. È bello che un calciatore e una persona come Foggia, capitano della squadra, senta questa responsabilità, cercando di trasmetterla anche a noi per farci capire il mondo Cavese”. Poi una breve battuta sulla Cynthialbalonga, prossima avversaria in campionato: “Mi aspetto una partita complicata. Bisogna sempre interpretarla come stiamo facendo ogni domenica, con la massima umiltà e voglia di sacrificio. Se dovesse arrivare un risultato positivo, potrebbe darci uno slancio importante per il futuro”.