Centro Storico Salerno senza pietà, 4-0 all'Herajon

CENTRO STORICO SALERNO-HERAJON 4-0 (pt 1-0)

CENTRO STORICO SALERNO: Pisapia, Pelosi, Petrullo (75' Scermino), Sorrentino, Di Lucia, Toscano (75' Vigilante), Natella, Scudiero, Genovese (73' Del Vecchio), Paciello, Iorio (65' Donadio). All. Polverino.

HERAJON: Russo, Bilancieri, Cavallo C., Marciano (60' Maros), Vicidomini S., Iuliano, Soro, Perrella, De Sapio, Del Prete (63' Procida), Coiro (63' Cavallo S.). All. Grimaldi.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore

RETI: 39' Paciello, 52' Pelosi, 66' Genovese, 75' Del Vecchio.

All'impianto Volpe di Salerno si sono affrontate il Centro Storico e l'Herajon per la quarta giornata del campionato di Promozione, girone E. A spuntarla sono stati i padroni di casa anche se hanno faticato e non poco nel primo tempo. Infatti, gli ospiti si sono difesi a spada tratta ed anche con un po' di fortuna hanno mantenuto lo 0-0 sino al 39'. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo è stato fatale l'inserimento di Paciello che ha battuto Russo per l'1-0. Nella ripresa i salernitani hanno continuato ad attaccare e al 52' hanno trovato il raddoppio con Pelosi autore di una azione personale. Il gol del 3-0 è ad opera di Genovese, pescato in area da un cross. Il poker lo serve Del Vecchio che è il più lesto a ribattere in rete una respinta dell'incolpevole portiere avversario. Vittoria rotonda per il Centro Storico Salerno che attualmente è secondo in classifica alle spalle della capolista Sarnese.