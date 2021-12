Cessione Salernitana: oggi incontro trustee-Figc, Celano chiede chiarimenti

Oggi a Roma è fissato un incontro per confrontarsi sulla delicata situazione della vendita del club Granata. Entro le ore 23.59 del 5 dicembre, sarebbero dovute pervenire offerte alla pec dei trustee. Ne sarebbero arrivate tre, ma c'è bisogno di ulteriori confronti e scremature. Da qui, anche la necessità di incontrare Federcalcio.

Il commento

Intanto, punta il dito contro "l'indecente il silenzio e l'inerzia delle Istituzioni sul destino della Salernitana", il consigliere di Forza Italia, Roberto Celano. "La squadra di calcio della città non è solo oggetto di passione smisurata dei salernitani, che a mezzo di essa manifestano per l'Italia intera il legame viscerale che li lega alla città. Rappresenta, in massima serie, anche un volano importante per l'immagine della città, richiamando, altresì, consistenti flussi di visitatori non solo in occasione degli incontri casalinghi, con evidente beneficio dell'economia cittadina. - spiega Celano - Fa specie, come del resto ricalcato anche da qualche collega di maggioranza, che le Istituzioni apicali di città e regione ad oggi non abbiano mosso un dito, non abbiano proferito parola, siano apparsi assolutamente disinteressati dal destino della Salernitana e distanti da ciò che appassiona migliaia e migliaia di tifosi".

L'osservazione del consigliere