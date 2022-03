Chiumiento regala tre punti importanti al Salernum

VIRTUS CILENTO-SALERNUM 0-1

RETE: 63’ Chiumiento.

Il Salernum vince in trasferta e torna a conquistare i tre punti contro la Virtus Cilento in una gara da ultima spiaggia per entrambe le formazioni. Gagliarda la gara dei ragazzi cari a patron La Marca, che con un gol del classe 2003, ex scuola calcio Feldi, Chiumiento, si porta a casa l’intera posta in palio. Il primo tempo è tutto di marca ospite con Marino, Vatiero e Guzzo vicini alla rete del vantaggio. Gli irnini corrono un solo brivido al 25’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Orlandi compie un ottimo intervento. I primi 45’ terminano sul parziale di 0-0. Nel secondo tempo sale in cattedra la formazione orange. I ragazzi di Giuseppe De Palma metteno alle strette la Virtus Cilento e inizia un vero e proprio arrembaggio. Marino prima e Vatiero poi sfiorano solo la rete non riuscendo a concretizzare. La svolta arriva al 63’, Chiumiento buca Castiello dalla distanza, con un forte tiro che termina la sua corsa nel set. Questa rete premia un’ottima prova dei ragazzi di Giuseppe De Palma, che finalmente tornano alla vittoria e riaprono il discorso salvezza.