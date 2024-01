Tra i protagonisti della promozione della Salernitana ed ex Paganese, l'esterno torna in Serie C

Comprimario nella stagione della promozione, preziosa soluzione nelle idee di Fabrizio Castori: ventinove presenze, due gol e tre azioni decisive nell’annata del ritorno in Serie A della Bersagliera. In granata ha collezionato, in totale, sessantatré apparizioni con tre reti e sette assist. Poi la breve parentesi con il Frosinone in Serie B e l’esperienza non esaltante con la Reggina ancora tra i cadetti. Dopo l’ultima gara disputata a marzo 2023, con i colori amaranto per una manciata di minuti contro il Genoa in trasferta, Emmanuele Pio Cicerelli ha deciso di riparte dal Girone C di Serie C. Il classe 1994 di San Giovanni Rotondo, preso dalla Lazio, va a rinforzare il Catania. Nuova avventura, in un’altra piazza importante, per l’esterno offensivo pugliese. Il ventinovenne scende in terza serie, dove ha collezionato gettoni con le maglie di Barletta, Aversa, Melfi, Paganese (65 presenze, 8 gol e 6 assist) e Pordenone.