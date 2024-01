Dal cambio in panchina alla vittoria allo scadere, la squadra salernitana continua la sua corsa in vetta

Il pareggio nel big match al ritorno in campo dopo le festività, la finale di Coppa Italia conquistata nell'impegno infrasettimanale contro il Real Forio e il clamoroso terremoto tecnico con l'esonero di mister Pirozzi. Settimana movimentata per la Sarnese, capolista del girone B di Eccellenza: dopo l'agitato post-match di mercoledì, la società granata si presenta alla sfida di campionato con un nuovo volto in panchina. E il cammino di Francesco Farina, alla guida della prima classe, inizia con una vittoria allo scadere sul rettangolo verde del Città di Solofra. La squadra di casa parte meglio, nonostante i ritmi non siano elevati in avvio. La prima occasione è targata Moccia, ma Maiellaro controlla senza troppe difficoltà. La replica degli ospiti è di Pellecchia, la conclusione però risulta centrale. La sfida viaggia sul binario dell'equilibrio, sono poche le occasioni da rete nel corso della frazione iniziale. Il Solofra prova ad insistere nella ripresa, la retroguardia di Farina risponde presente e allontana i tentativi avversari. Grande chance per Evacuo a metà secondo tempo, Barone si salva in qualche modo. All'89' arriva il sigillo che decide la sfida in favore della Sarnese: Dentice si incarica della battuta di un calcio di punizione e beffa il portiere. Finale concitato, a farne le spese è Albano che commette un fallo da rosso diretto e lascia la compagine locale in dieci. Finisce così, la truppa granata espugna il Gallucci e tiene a distanza le inseguitrici.

Il tabellino

Città di Solofra (3-5-2): Barone; Consiglio, Diallo, Robustelli; Minichino, Iuliano (91' Albano), Visciano, Falanga, Salvato; Moccia, Merola (64' Maiorano). A disposizione: Lettieri, Iannone, Campagnuolo, Maffei, Chiocchi, Rescigno. Allenatore Nicola Rapolo

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Caruso (57' Logrieco), Ciampi, Giordano (78' Della Monica), Dentice; Cozzolino (46' Cassata - 70' Sbordone), Cassandro, Salerno; Pellecchia, Evacuo (61' Padin), Yeboah. A disposizione: Somma, Lopetrone, Losasso, Carpentieri. Allenatore Francesco Farina

Arbitro: Christian Ferruzzi di Albano Laziale

Marcatore: 89' Dentice (S)

Ammoniti: Falanga, Moccia Robustelli, Iuliano (C); Dentice (S)

Espulso: al 94' Albano (C) per duro intervento di gioco