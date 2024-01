Clamoroso nel salernitano, allenatore esonerato con la squadra prima in classifica e in finale di Coppa

La Sarnese ha battuto il Real Forio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e ha staccato il pass per la finalissima del torneo dove affronterà la Puteolana. Dopo la gioia e l'euforia per la qualificazione conquistato, con lo stadio Squitieri in festa al triplice fischio, c'è stata una clamorosa svolta. La società granata infatti ha deciso di esonerare il suo allenatore, Egidio Pirozzi, lo staff tecnico e il direttore generale: "La Sarnese 1926 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Egidio Pirozzi. Saluta anche lo staff composto da Gianpaolo Parisi e il preparatore atletico Ferullo. Contestualmente comunica che Giovanni Fontanella non sarà più il direttore generale dei granata". In mattinata sarà comunicato il nome del nuovo mister, ma ha destato scalpore la scelta del club poche ore dopo la vittoria in Coppa. Anche in campionato la Sarnese sta dominando: prima in classifica e con un vantaggio di sette punti sull'inseguitrice Castel San Giorgio.