Gavettoni e gol: il mercato della Salernitana passa per Ibiza

Aramu afferra un secchio pieno di acqua gelida e lo riversa sulla testa assolata di Massimo Coda. Lo scherzetto della vacanza ad Ibiza finisce sui social come tanti gag tra amici, ma stavolta si tratta di calciatori. Entrambi in vacanza nelle Baleari, sono tutti e due obiettivi di mercato della Salernitana. Coda di più: è rientrato al Genoa per fine prestito dopo aver perso con la Cremonese la finale contro il Venezia per il ritorno in Serie A. Il diesse dei granata, Gianluca Petrachi, lo ha messo in cima alla lista dei desiderata per l'attacco: ha segnato 51 gol tra coppa e campionato nelle ultime due stagioni e un incentivo alla Salernitana, più la cessione del cartellino di Maggiore mettono in discesa la trattativa. Coda guadagna 800mila euro e gli è stato offerto un biennale per spalmare un po' il suo compenso ma arricchendolo poi con bonus legati ai gol.

Aramu

Deve rigenerarsi dopo la stagione in chiaroscuro vissuta a Bari. Era stato anche messo ai margini del progetto tecnico - una fotocopia del caso Simy a Salerno - salvo poi ritrovare il campo e le partite nella fase decisiva del campionato. Aramu è un giocatore di talento per il quale, ad esempio, stravedeva Torrente ai tempi della sua esperienza sulla panchina della Salernitana. Ha vissuto il periodo migliore con la maglia del Venezia, poi si è un po' eclissato. Adesso è stato proposto alla Salernitana dal procuratore nell'ambito della trattativa per portare Tutino in granata, ma anche dal Genoa che deve liberarsi del suo contratto. Petrachi riflette.