Colpo Agropoli, ecco bomber Infimo

Colpo in attacco per l'Agropoli. Dopo l'arrivo di Guido Abayian, la società dei delfini si è assicurata le prestazione sportive dell'attaccante Antonio Infimo. Napoletano, classe '90, piede sinitro, vanta una carriera ricca di gol e prestigio nelle piazze più importanti della nostra regione. Diverse le maglie indossate: Bari, Igea Virtus, Turris, Savoia, Bacoli, Gaeta e Vigor Trani sono solo alcune. Circa cento i gol in carriera con lo score annuale che ha praticamente raggiunto sempre la doppia cifra. Il calciatore oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento ed è pronto per la gara di domenica contro il Sant'Agnello.