Buon compleanno Salernitana: Rocco Hunt all'Arechi, festa Ums al Vestuti

"Certi amori ritornano", come il compleanno della Salernitana. Il 19 giugno, la Bersagliera festeggia 103 anni e allo stadio Arechi sarà disputata una gara amichevole celebrativa tra le vecchie glorie granata e la Nazionale cantanti. Scenderà in campo anche Rocco Hunt, insieme all'amico Clementino e ad altri artisti.

Il ricavato

Dopo la scenografia "Ammore overo" che i tifosi della Salernitana prepararono in occasione della sfida casalinga alla Juventus, dopo i festeggiamenti del 22 maggio, la notte della salvezza granata in Serie A, Hunt sfiderà i protagonisti dell'epopea granata. C'è attesa per l'evento che avrà anche una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Salerno. Non sono stati ancora messi in vendita i biglietti: la prevendita ha subito intoppi sul circuito TicketOne ed è stato tutto rimandato a venerdì, al termine della conferenza stampa di presentazione che si svolgerà alle ore 11 a Palazzo di Città.

La vigilia

I tifosi preparano una doppia festa granata e l'anteprima andrà in scena allo stadio Vestuti, dove il gruppo ultras Ums, il 18 giugno, festeggerà il decennale della propria fondazione e poi attenderà la mezzanotte per lo spettacolo luminoso che aprirà i festeggiamenti in onore della Salernitana.

Il programma

Alle ore 10.30, esposizione degli striscioni, storici e attuali, dei gruppi ultras e dei club all'interno dello stadio Vestuti. L'esposizione terminerà alle ore 17.30 e ci sarà sorveglianza da parte dello staff per tutta la durata dell'esposizione. Alle ore 18, raduno delle delegazioni degli ultras salernitani e dei gemellati, nella sede Ums in via Nizza. Alle ore 18.30 e fino alle 22.30, inizierà la festa dei piccoli tifosi granata. All'interno dello stadio Vestuti, i bambini che parteciperanno troveranno varie attrazioni: gonfiabili, giocolieri, truccabimbi, ballon art, mascotte e gadget che allieteranno la serata. Alle ore 19.19, orario simbolo che richiama l'anno di fondazione della Salernitana, inizierà la festa a Piazza Casalbore con ospiti d'eccezione, musica, vecchie glorie della Salernitana, una delegazione della Salernitana femminile. La direzione artistica sarà curata da Marco Montefusco e Luca Scafuri. A mezzanotte, festeggiamenti per il 103.esimo compleanno della Salernitana: spettacolo luminoso. L'appello degli organizzatori: vietata l'accensione di petardi e torce.