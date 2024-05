Accertamento crediti per lo stadio Arechi e il campo Volpe: il Comune presenta il conto alla Salernitana

Il Comune di Salerno ha convocato la Salernitana per un accertamento dei crediti vantati da palazzo di città riguardo l’utilizzo dello stadio Arechi ed i consumi rilevati presso il campo Volpe.Il club granata deve riconoscere all’ente circa 1 milione e 730mila euro.

Lo scenario

Nei primi giorni di maggio, una comunicazione ufficiale inviata alla Salernitana, in particolare all'amministratore delegato Milan, e per conoscenza ai settori comunali Bilancio e Ragioneria, hanno passato in rassegna gli anni di competenza che vanno dal 2018 al 2023 (31 dicembre). Presso l’impianto comunale "Vincenzo Volpe", consumi per 17.700 euro. Riguardo lo stadio Arechi, per il quale vige una convenzione che prevede il 5.5% sull’incasso lordo (6.5% in Serie A) da corrispondere al Comune come canone, l'ente avanza un credito di circa 1,7 milioni. Gli importi, però, sono al lordo non tengono conto delle compensazioni. Non a caso la Salernitana, ha ottenuto un incontro per fornire chiarimenti ed effettuare verifiche congiunte. Il club granata sta documentando esborsi che vanno scorporati da questo montante: le spese per i led wall e per l’impianto audio nel 2023. Ci sono verifiche in atto anche per quanto riguarda le spese per l’affitto di riflettori mobili per garantire la luminosità sufficiente nella stagione della promozione in A. Lo scorporo produce un nuovo lordo: 1,1 milioni. Resta da stabilire l'impatto dei lavori - era previsto dalle deliberazioni di Giunta Comunale numero 310/2023 e numero 350/2023 - per la realizzazione del settore ospiti da spostare nei Distinti e all’implementazione della capienza in curva Nord. Bisogna capire se sono bypassate dal sopraggiunto progetto di restyling totale dello stadio messo in campo dal presidente della Regione Campania e quindi si attende la pubblicazione della gara d’appalto prevista ad inizio giugno.